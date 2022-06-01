Öğrenciler köyleri geziyor

– Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı Necla Pekolcay kız yurdunda, idare tarafından başlatılan köy gezilerinin ilki Dipsizgöl köyüne gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin Düzce’yi daha yakından tanıyabilmesi için yurt idaresi tarafından ‘Düzce’nin köylerini tanıyor ve geziyoruz’ projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde ilk köy ziyareti Dipsizgöl köyüne oldu. Kaynaşlı’ya bağlı köyde öğrenciler ve yurt idaresinin katılımı ile köyün coğrafik özellikleri, turistik bölgeleri ziyaret edilmesinin ardından kültürel yemekleri tadıldı. Proje çerçevesinde öğrencilerle çeşitli köy ziyaretlerinin devam etmesi planlanıyor.

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