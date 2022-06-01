Dr. Yılmaz’a miniklerden sevgi seli

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, minik öğrencilere dişlerinizi fırçalayın tavsiyesinde bulundu. Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunun sevgi dolu minik öğrencileri satranç oynadıkları Yılmaz’a kendi hazırladıkları resimleri hediye ettiler.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu anaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Serap Yamak ile sınıfları tek tek gezen Dr. Yasin Yılmaz, minik öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Öğrencilerle sohbet ederek satranç oynayan Yılmaz’a minikler kendi yaptıkları resimleri hediye ettiler. Çiçeklerle süsledikleri yaza merhaba afişini Dr. Yılmaz’a takdim ederek birlikte hatıra pozu verdiler.

Minik öğrencilere sağlık tavsiyelerinde bulunan Yılmaz, özellikle diş sağlığının önemine dikkat çekti. Yılmaz’ın “Sağlık önce dişlerden başlar. Akşam yatmadan önce sabah kalkınca mutlaka dişlerinizi fırçalayın” sözlerine öğrenciler hep birlikte ‘evet’ diyerek yanıt verdi. Yasin Yılmaz’ı öğrenciler “Yasin Amca, Doktor amca” sözleri ile sarılarak uğurladı.

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