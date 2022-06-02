Tıbbi aromatik projesinde ilk hasat yapıldı

Düzce Belediyesi Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi’nde dikimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden adaçayının ilk ürün hasadı yapıldı. Üretilen tıbbi aromatik bitkilerden yağ, çay ve baharat elde edilecek.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.’nin iştirakçi olduğu Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi’nin ilk hasadı adaçayı bitkisiyle gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tıbbi aromatik proje alanı içerisinde yapılan adaçayı biberiye, kekik ve melisa dikimlerinin ilk hasadını adaçayı ile gerçekleştirdi.



Bitkisel çay elde edilecek

6 dönümlük proje alanı içerisinde geçtiğimiz sene Kasım ayında dikilen aromatik bitkilerden ilk hasadı yapılan adaçayı bitkisinin kurutma işlemlerinden sonra bitkisel çay olarak kullanıma hazır hale gelecek. 7 bin 200 kök adaçayının dikildiği arazinin hasadına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katıldı.



Kadın ve çiftçiye destek olunacak

Damlama sulama sistemi ile 6 dönümlük arazinin desteklendiği Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi’nin hasattan elde edilen ürünler Beltur A.Ş.’ye devredilerek çiftçi ve kadın çalışanların ekonomik kazanç sağlamasına destek verilecek. Tıbbi aromatik bitkilerden yağ, çay ve baharat elde edilecek.

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