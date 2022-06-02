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Terörle mücadeleye 13 yaşındaki çocuklardan dev destek Bu projeleri ortaokul öğrencileri geliştirdi

İHA

– Düzce'de 3 ortaokul öğrencisi, öğretmenlerinin öncülüğünde terörle mücadelede kullanılmak üzere 3 farklı proje geliştirdi. İnsansız taarruz aracı, insansız yangın söndürme aracı ve karakol savunma sistemi projeleri hazırlayan öğrenciler, Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

Terörle mücadeleye 13 yaşındaki çocuklardan dev destek Bu projeleri ortaokul öğrencileri geliştirdi

– Düzce'de 3 ortaokul öğrencisi, öğretmenlerinin öncülüğünde terörle mücadelede kullanılmak üzere 3 farklı proje geliştirdi. İnsansız taarruz aracı, insansız yangın söndürme aracı ve karakol savunma sistemi projeleri hazırlayan öğrenciler, Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.
Gölyaka ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencileri İlter Gökay Tosun, Ömer Faruk Parlak ve Sonalp Horuz, öğretmenleri Eray Keçeli öncülüğünde Türkiye'nin terörle mücadelesinde kullanılmak üzere 3 farklı proje geliştirdi. Hazırladıkları projelerin kodlarını yazan öğrenciler, daha sonra 3 boyutlu yazıcı ile tasarımları hayata geçirdi.

İnsansız taarruz aracı: "Kaan2"
Öğrencilerin projelerinden biri "Kaan2" ismi verilen insansız taarruz aracı. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen Kaan2, 1 kilometre çevresinde tehdit oluşturabilecek objeleri tespit edebiliyor.13 yaşındaki çocukların kodlarını yazdığı insansız taarruz aracı, üzerine konulan kamera ve lazer sistemi ile hedefi yerinde tespit edip, üzerinde bulunan taarruz mermileri ile saldırıya geçebiliyor.

İnsansız yangın söndürme aracı: "Kaan1"
Bir diğer proje de Kaan2 gibi aynı ölçülerde tasarlanan insansız yangın söndürme aracı. "Kaan1" adı verilen insansız yangın söndürme aracı, karakollardaki saldırıların ardından acil müdahale için tasarlandı. Kaan1, araç üzerinde bulunan yangın, gaz ve nem sensörleri ile alevlere direkt müdahale edebilecek şekilde kodlandı.

Karakol savunma sistemi: "Kaan Kara Savunma Sistemi"
13 yaşındaki öğrencilerin geliştirdiği son proje ise karakol savunma sistemi. Hain terör örgütünün karakola yapabilecekleri saldırıların önüne geçmek için proje hazırlayan öğrenciler, "Kaan Kara Savunma Sistemi" geliştirdi. Sistem, karakollara gelebilecek tehlikelerin önceden tespit edilmesi, önlem alınması ve tehlike oluşturacak unsurların imha edilmesi için tasarlandı. Havadan gelebilecek tehlikeleri tespit eden radar, karakol ışıklarını kırmızıya çevirip alarm oluştururken, kara savunma sistemi ise hedefe kilitlenip atış yapabiliyor. Ayrıca Bayraktar ve Akıncı İHA'ları ile entegre kurularak, karakoldaki radar sistemine hava savunması da yapılabilecek.
Terörle mücadeleye destek vermek için tasarlanan projelerden insansız yangın söndürme aracı, TEKNOFEST finallerinde 100 üzerinden 91 puan alarak, büyük başarı elde etti.

"Terör ile mücadele de askerlerimiz zarar görmemesi için tasarladık"
İnsansız taarruz aracının geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Ömer Faruk Parlak (13), "Askeri üstte askerlerimizin yaralanmaması ya da üssün herhangi bir hasar görmemesi için uzaktan kontrollü 1 kilometre menzilli bir araç ürettik. Araç içerisinde 1 kilometre menzili ve silah bulunmaktadır. Aynı zamanda aydınlatma sistemi bulunmaktadır. İnsansız silahlı kara aracı ürettik. Terör ile mücadele de askerlerimizin zarar görmemesi için karakolun 1 kilometre menzili arasında gidebilen bir araç tasarladık. Aracımızda karargahtan kontrol edilebilen bir uzaktan kumanda bulunuyor. Kamerası ve lazeri ile belirli bir hedefi kaçırmaması için lazer güdümü koyduk. Bu sayede mermileri belirli bir atış hızında atıyor. Özellikle İHA'lar bizi çok etkiledi. Oradan yola çıkarak böyle bir araç tasarladık. İHA'lar insansız kontrol edebildiği için bizde böyle bir kara aracını insansız kontrol edebiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık namına büyük işler başarabilir"
Geçtiğimiz sene Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangından etkilenerek, insansız yangın söndürme aracını tasarladıklarını ifade eden Sonalp Horuz, "Bu yangından çok etkilenmiştik. Yangın söndürmeye katkıda bulunmak için insansız yangına müdahale aracı yaptık. Aracımızın uzaktan kontrol edilebilme sistemi mevcut. Kameraları mevcut. Aracımız da 3 tane sensörü bulunuyor. Bu sensörler, alevlerin ve yangının nerede olduğunu tespit edebiliyor. Burada nem sensörü sıcaklık ve havayı ölçebiliyor. Gaz sensörü bulunuyor. O da yanıcı gazları tespit edebiliyor. Bizim kendi yapmış olduğumuz uygulama ile onu kontrol edebiliyoruz. Biz bunu küçük ölçekli yaptık. Belli bir kısma müdahalede bulunabiliyor. Ama büyük çaplı yapılırsa insanlık namına büyük işler başarabilir" dedi.

"Projemizin askerlerimizi çok rahat savunabileceğini düşünüyoruz"
İlter Gökay Tosun da, karakol savunma sisteminde farklı otonomlar kullandıklarını, çalışmanın son hale getirilmesi için arkadaşları ile birlikte gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Projenin sınır güvenliğine hitap ettiğini belirten Tosun, "Biz bunları kolaylaştırmak adına böyle bir proje oluşturduk. Burada hava savunmasından, kara savunmasına kadar silahlar bulunmaktadır. Alarm sensörleri bulunmaktadır. En üstte gördüğümüz sistem hava savunması ile ilgili. Alt katta gördüğümüz radar ise kara savunmasına ait. Belli bir açıda dönerek etrafını tarıyor. Tehlikeli unsur belli bir mesafeye girdiğinde hangi mesafe ve açıda ise oraya dönmekte ve atış emrini bekliyor. Hava savunmasında ki ultrasonik mesafe sensörü 70 santimetre yakınlaşınca RGB ledleri yeşilden kırmızıya dönmesi için programladık. Bu proje şu anda 1/18 büyüklüğünde, yani tam olarak savunma yapamayabilir. Biz bunu gerçek boyutlarında yapabilirsek askerlerimizi çok rahat savunabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İHA'lardan esinlendik"
Projelerin Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını belirten okul müdür yardımcısı ve bilişim teknolojileri öğretmeni Eray Keçeli, "Özellikle Türk savunma sanayiinin geldiği nokta biz öğretmenleri ve öğrencileri oldukça gururlandırdı. Bizde öğrenciler ile birlikte belki biraz katkı sağlamak, dikkat çekmek amacıyla bu projeleri yapmaya karar verdik. Kaan2 projesindeki çıkış amacımız silahlı insansız hava araçları. Bunun geldiği noktayı operasyonlarda görüyoruz. Bizde bunu kendi imkanlarımız ile kara aracı olarak tasarladık. Akıncı ve Bayraktar İHA’lardan esinlenme oldu. Özellikle uzaktan kontrol edilmesi, insansız olması bizi oldukça etkiledi. Bunun üzerindeki sistem okulda yaptığımız için oyuncak bir mekanizmaya sahip. Gerçek bir silah sistemi koyarak, özellikle palet sistemi konularak her türlü arazi şartlarında ve meskun mahal, sınır güvenliği keşif ile gözlem amaçlı kullanılabilecek bir proje olur" dedi.

"Hedefe kilitlenebiliyor"
Türkiye'de geçmiş yıllarda hain terör örgütleri tarafından karakollara saldırılar düzenlendiğine de değinen Keçeli, "Karakollarımızı daha nasıl modernize edebiliriz diye düşündük. Ben daha önce doğuda 4 sene görev aldım. Bazı karakollarda çeşitli modernizasyon çalışmaları yapıldı. Bizde buna daha katkı yapabilir miyiz diye böyle bir sistem geliştirdik. Karakolumuzda bir hava radarı bulunuyor. Havadan gelebilecek tehlikelere karşı olarak hazırladık. Alt tarafta da bir silahımız bulunuyor. Kendi kendine otonom olarak hedefe kilitlenebiliyor. Kilitlendiğinde atış emri verdiğimiz zaman atış yapabiliyor" diye konuştu.

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