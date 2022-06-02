Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı

– Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Zonguldak illerinin içinde bulunduğu 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Eskişehir’de Düzce Valisi Cevdet Atay’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzensiz göç ile daha etkin mücadele edilmesi amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantıları devam ediyor. Düzce’nin de aralarında bulunduğu 7. Bölge toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Ankara Valisi Vasip Şahin, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce Valisi Cevdet Atay, Karabük Valisi Fuat Gürel, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, illerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik grup komutanları ve Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Göç ve göçmenler, çağımızın en önemli insanlık meselelerinden bir tanesi olup küresel ölçekte siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uluslararası ilişkilerin ve ülkelerin politikalarının temel belirleyicisi hâline gelmiştir. Ülkemiz göçmenlere kapılarını açmış, ihtiyaç duyanları koruma altına almış, göçmenlerin sorunları için bütün imkânlarını seferber etmiş; yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan, örnek alınası bir tutum sergilemiştir” diye konuştu.

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’nın altı ayda bir düzenlendiğini ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin ise, “Toplantının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Düzensiz Göçle Mücadele de her bir ilimiz kendi üzerine düşen gayreti göstermeye çalışıyor. Düzensiz göçün getirdiği sorunları önlemeye, bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Daha çok koordinasyon içerisinde ve birlikte çalışmamız, birlikte mücadelemiz ile sınır illerimize destek vermiş oluruz” dedi.

Düzensiz göç ile mücadelede iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda; 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak, istişareler yapıldı.

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