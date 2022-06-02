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Dilendirilen küçük kız: "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti" Zabıta ekiplerinden dilencilere şok baskın

İHA

– Düzce'de vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yanında bulunan çocuk, uzman eşliğinde alınan ifadesinde, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti" dedi.

Dilendirilen küçük kız: "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti" Zabıta ekiplerinden dilencilere şok baskın

– Düzce'de vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yanında bulunan çocuk, uzman eşliğinde alınan ifadesinde, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti" dedi.
Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Dilenen şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

"Annem parayı aldıktan sonra yeniden dilendirmeye gönderiyor"
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen çocuk, annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyledi. Düzce'ye Adapazarı’ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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