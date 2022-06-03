Kütüphaneler sokağa taşınıyor

Düzce’de Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje ile kütüphaneler sokağa taşınacak. Önceliğin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğu projede hazırlanan mini sokak kütüphaneleri tanıtıldı.

Düzce Mevlana Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okuma alışkanlığının kazandırılması, insanların kitaba kolay ulaşmasının sağlanması amacıyla mini sokak kütüphanesi projesi hazırlandı. Proje Koordinatörlüğünü Okul Müdür Yardımcısı Suzan Çiner ve Okul Öncesi Öğretmeni Özge Çeltek’in yaptığı projede yurt dışında aktif olarak kullanılan ve geniş kitlelere ulaşan, bu sayede de kitap okuma alışkanlığının kazandırıldığı ücretsiz mini sokak kütüphaneleri örnek alındı. Projenin sponsorluğunu ise öğrenci velileri Gülden ve Mahir Kahveci üstlendi. İlk etapta 10 tane kütüphane yapılırken, kütüphaneler ise Farabi Anadolu Lisesi, Kızılay Anaokulu, Şükran Öney Anaokulu, Uzunmustafa İlkokulu, Sevgi Evleri, Emniyet Müdürlüğü, TOBB ilkokulu, Düzce Üniversitesi Anaokulu, Hayalimiz Anaokulu Bahçelerine konulacak.

Proje hakkında bilgiler veren proje lideri Suzan Çiner, “Herkesin yaşadığı bölge için bir sokak kütüphanesi inşa etmeye davet edecek olan projede her sokağa mini bir kütüphane kazandırmayı ve bu kütüphanelerde ücretsiz kitap değiş tokuşu yapılmasını amaçlıyoruz. ‘Free Library’ dünya genelinde yayılan projeyi Düzce’ye kazandırmayı hedefliyoruz. Düzce Üniversitesi öğrencileri bu güzel projenin daha çok çocuğa ve İnsana ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı kütüphanesiz okul kalmasın sloganından yola çıkarak okullarda parklarda monte edilmek için yapılan küçük ücretsiz kütüphaneleri boyadılar ve çocuklar için kitaplar toplayarak destek oldular. Bu kütüphaneler tasarlanırken sürdürülebilir materyallerden yapılmış olma, geceleri harekete duyarlı sensörlerle aydınlatma, oturma alanı, 50 ve üzeri sayıda kitabı içine alabilme, çevreye ve doğaya faydalı, kış aylarında kuşların beslenebilmesi gibi çevre dostlu özeliklere dikkat ederken sıfır atık konusunda farkındalık oluşturarak çalışma yapıldı” dedi.

Projenin il geneline yayılması için çalışmalar yapılacak.

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