İlkokul öğrencileri çevre dostu okul eğitimi aldı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’ndaki öğrencilere çevre dostu okul ve ilk yardım eğitimi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 'Çevre Dostu 1000 Okul' projesi başlattı. Proje çerçevesinde okulların çevre dostu olması amaçlanırken, Düzce’de de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu projeye dahil edildi. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi, ilkokul öğrencilerine çevre konusunda eğitim verdi.

Tüm sınıfları tek tek gezen görevliler öğrencilere ilkyardım farkındalık eğitimi de verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.