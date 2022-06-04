Festival katılımcılarına Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin hizmetleri anlatıldı

– Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 6. Geleneksel Düzce otları Bereket Festivali’ne katılım sağlayarak, katılımcılara bilgiler verdi.

Düzce’de aile içi şiddet, oluşabilecek şiddetleri önleme ve izleme faaliyetlerini sürdüren Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Düzce’de 6.’sı gerçekleştirilen Düzce Otları Bereket Festivali’nde stant açtı.

Festivale katılım sağlayan stant sahipleri ile diğer vatandaşlara hizmetler hakkında sunumda bulunan ekipler, şiddetin önlenmesi için vatandaşları da bilgilendirdi.

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