Muhtarlar sigarayı bırakmada "Görev bende" dediler

Tütün ve tütün kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlatılan en büyük gönüllülük hareketi olan "Görev Bende" kampanyasına Düzceli muhtarlarından tam destek.

Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında mülki ve idari amirler ile mahalle ve köy muhtarların katılımıyla Valilik Konferans Salonunda "Görev Bende" kampanyası tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programda Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Pınar Karabel tarafından "Görev Bende" Gönüllülük kampanyası hakkında genel bilgilendirmelerde bulunuldu ve ilde yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetler ile ilgili bilgiler verildi.

Ardından Vali Cevdet Atay’ın katılımıyla okullarında görev yapan Rehber Öğretmenlere yönelik, 8 saatlik "Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi" programı düzenlendi ve eğitime katılan 132 öğretmene katılım belgeleri verildi.

Toplantıda ayrıca mahalle ve köy muhtarlarımıza yönelik: Bağımlılıkla Mücadele, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve Sigarayı Bırakma konuları başta olmak üzere kamu kurumlarınca verilen hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz “Sağlık Bakanlığımızca ülke genelinde başlatılan ve en büyük gönüllülük hareketi olan ‘Görev Bende’ kampanyasının ilimizde muhtarlarımızın da desteğiyle daha çok kişiye ulaşacaktır. Amacımız, paydaşlar arasında işbirliği arttırarak tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda ‘Görev Bende’ kampanyasına desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Cevdet Atay olmak üzere tüm Kamu Kurum temsilcilerine ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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