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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hayrettin Bektaş (65) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hayrettin Bektaş (65) yönetimindeki 81 ER 869 plakalı motosiklet, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpıp altına girdi. TIR yoluna devam ederken, Bektaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden 41 ED 004 plakalı TIR'ı tespit etti. Kocaeli'de bir TIR parkında durduğunu tespit edilen aracın sürücüsü Fatih B. gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta kan izleri ile Bektaş´a ait uzuv parçalarına rastlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-06-04 13:50:43



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