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Erbakan: “İşçiye, emekliye, memura yüzde 100 zam yapacağız”

İHA

Erbakan: “İşçiye, emekliye, memura yüzde 100 zam yapacağız”

– Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Düzce 2. Olağan İl Kongresine katıldı. Erbakan, Milli görüşçüler olarak fakiri daha fakir zengini daha zengin yapan bu düzeni değiştireceklerini iktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 100 zam yapacaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Düzce 2. Olağan İl Kongresi Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partililerden büyük ilgi gördü. Fatih Erbakan salona girişinde ‘Mücahit Erbakan’ sloganlarıyla karşılandı.
Divan seçimi ve okunan İstiklal Marşıyla devam eden kongrede coşkulu bir kalabalığa seslenen Fatih Erbakan, partililere geçen ay en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarının müjdesini verdi.
Erbakan konuşmasında ayrıca şunları söyledi; “Milli Görüşçüler olarak fakiri daha fakir zengini daha zengin yapan bu düzeni değiştireceğiz. Fakirden alıp zengine veren bu düzeni inşallah ortadan kaldıracağız. Borç, faiz ve ithalata dayalı bu sistemi ortadan kaldıracağız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak kaynak olarak git borcu ödemek için faizle para al, devlet kaynakları satarak veya millete vergi ile zamla milletin suyunu çıkar anlayışına son vereceğiz. Biz borçsuz, zamsız vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız. Önce imtiyazlılar değil önce millet diyeceğiz. Yeniden Refah iktidarında, borçlanma yok, faiz yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, kemer sıkma yok, vatandaşın suyunu çıkartmak yok. İktidara gelin gelmez memura, işçiye, emekliye yüzde 100 zam var. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var. Çiftçiye devletin sübvansiyonları var. 81 ilimize 681 refah projesi istihdam var, üretim var.”
Konuşmaların ardından seçime geçildi.

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