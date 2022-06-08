Kalbi sağda olan hastaya bypass yapıldı

– Yaklaşık 50 bin kişide bir görüldüğü bilinen 'situs inversus totalis' ile dünyaya gelen 70 yaşındaki hasta, başarılı bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Doğuştan organları ters tarafta bulunan 70 yaşındaki Hicran Altınel, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, hastanın kalbini besleyen üç ana damarında tıkanıklık tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyatına karar verilen hasta, kalbinin ve iç organlarının ters tarafta olması sebebiyle riskli bir ameliyata alındı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tanrısever, Dr. Öğr. Üyesi Melih Bal’ın başında bulunan ekip, kalbi sağ tarafta bulunan hastanın tıkalı üç damarını başarılı bir operasyonla değiştirdi.

Organların doğuştan ters olmasının (situs inversus totalis) nadir görülen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, cerrahi beceri ve uzmanlık gerektiren ameliyat ile hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti. Hastanın yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Uyar, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak Düzce ve bölgesinde tüm hastalara şifa olma gayretinde olduklarını belirtti. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğu yaşayan Hicran Altınel ise Prof. Dr. Uyar ve tüm ekibine teşekkür etti.

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