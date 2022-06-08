Düzce mezbahanesi 10 yıllığına kiralandı

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– Düzce Belediyesi, düzenlediği ihale ile mezbahane tesisini 10 yıllığına kiraladı.

Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Başkan Yardımcısı Hasan Günden’in başkanlığında gerçekleştirilen ihale ile mezbaha tesisi 10 yıllığına kiralandı. İhaleyi kazanan firma, tesisin yapılandırılması ve tadilatı ile çevre düzenlemesi noktasında da çalışmalar gerçekleştirecek.

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