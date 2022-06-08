Ambulans ve sağlık hizmetleri öğrencilere tanıtıldı

– Düzce Ambulansa Servisi Başhekimliği, okullarda ambulans ve sağlık hizmetlerinin tanıtımı çalışmalarına başlayarak ilk eğitimi Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine gerçekleştirdi.

Düzce’de 112 Acil Sağlık hizmetleri ve Ambulansların okullarda tanıtım çalışmaları Ambulans Servisi Başhekimliğince başlatıldı. Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik başlatılan eğitim çerçevesinde okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını öğrenciler inceledi. Acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, etkinliklerin öğrencilerin toplumsal farkındalığının arttırılması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Acil Sağlık Hizmetleri konusunda küçük yaşlardan başlayarak temel bilgiler ile donatılması ve sağlıklı yaşam konusunda daha duyarlı, bilinçli ve etkin olması amacıyla düzenlenen eğitimler okullarımızda devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.