Her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, sigaranın her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne yol açtığına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda farkındalık eğitimi düzenlendi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya tarafından düzenlenen eğitimde; tütün kullanımının sağlık, sosyal, ekonomik, çevresel boyutlarındaki zararları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitimde Dr. Kaya, sigaranın her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne yol açtığına dikkat çekti. Sigara kaynaklı ölümlerin korona virüse ve deprem nedeniyle ölenlere oranla daha fazla olduğunu dile getiren Kaya, tütün ve tütün ürünlerinin bırakılmasına yönelik farkındalığın arttırılmasının önemine işaret etti.

Sigara kullanımı ile ilgili literatür çalışmalarından örnekler veren Abdulkadir Kaya, toplumun yüzde 77’sinin sigarayı yaşam boyu en az bir kez denediğini belirtti. Düzenli olarak sigara içtiğini belirtenlerin en yüksek oranda 2534 yaş grubunda olduğunu dile getiren Kaya, toplumda halen 18 yaş üstü sigara içiminin yüzde 30 civarında olduğunu sözlerine ekledi.



“Sigara, içenlerin yarısını erken öldürmektedir“

Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin sigaradan öldüğünü dillendiren Kaya, “Sigara, içenlerin yarısını öldürmektedir. Ortalama olarak, sigara içenler içmeyenlere göre 10 yıl daha erken ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sigara, kanser için en önemli risk faktörüdür ve tüm kanserlerin yüzde 22’sinden sigara sorumludur” dedi.

Sigara kullanımının akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi birçok solunum yolu hastalığının meydana gelmesinde etkili olduğunu söyleyen Dr. Kaya, sigara kullanımın diğer etkilerini ise şu şekilde sıraladı; “Ağızda fena koku, çevredeki eşya, evlerde perdeler ve giysiler üzerindeki fena koku, yangın tehlikesi, genel anlamda çevre kirliliği gibi sağlıkla doğrudan bağlantısı olmayan durumlar da sigaranın diğer etkileri olarak belirtilebilir.”



“Sigara ve tütün kullanımı dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinden en önemlisidir”

Tütünün zararlarına karşı korunmak ve azaltmak amacıyla hayata geçirilen Dumansız Hava Sahası, Yeşil Dedektör gibi uygulamaların olumlu katkılarına da değinen Kaya, “Tütün kullanmayanların tütüne karşı korunması, sigaraya başlamanın engellenmesi, sigara içmeyenlerin temiz hava soluma haklarının korunması, pasif içiciliğin önlenmesi ve sigara kullananların sigarayı bırakmaya yönlendirilmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

Sigara bırakmada kullanılan tedavi yöntemleri hakkında da kullanıcıları bilgilendiren Abdulkadir Kaya sunumunu “Sigara ve tütün kullanımı dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinden en önemlisidir. Bu yolda ilerlemesi gereken önlemler treninin lokomotifi biz sağlık çalışanlarıyız” şeklinde tamamladı. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

