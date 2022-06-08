Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı

Düzce’de jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 15 sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Trafik timlerince Aydınpınar yolu, Çilimli ilçesi Yenivakıf yolu, Yığılca ilçe yolu ve Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen yolunda gerçekleştirilen uygulamalarda motosikletlerin belgeleri, sürücü belgeleri ve kask kontrolü yapan ekipler, kuralları ihlal eden sürücüleri affetmedi.
Yapılan denetimler sırasında 187 motosiklet kontrol edilirken 15 sürücüye 9 bin 232 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 7 motosiklette trafikten men edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.