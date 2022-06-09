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Kırmızı ışıkta geçen otomobil cipe çarptı: 4 yaralı 

DHA

Kırmızı ışıkta geçen otomobil cipe çarptı: 4 yaralı 


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Samet Tarakçı idaresindeki 81 AAC 359 plakalı otomobil, Tazabey Baştımar idaresindeki 81 EV 036 plakalı cipe çarptı. Kazada sürücü Samet Tarakçı ile araçta bulunan Tuana Hare ve Hatice Deniz ile cipte bulunan Fevzi Baştımar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-06-09 08:00:22

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