Üniversitesi öğrencilerinden matematik eğitimine destek

– Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü ikinci sınıf öğrencileri tarafından ŞükranSedat Şenkardeşler Ortaokulu’nda Matematik Koridoru oluşturuldu ve matematik dersi akademik başarısı düşük öğrencilere bire bir matematik eğitimi verildi.

Proje dahilinde, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretmen adayları tarafından ders müfredatı da dikkate alınarak, ŞükranSedat Şenkardeşler Ortaokulu’nun koridoruna çeşitli formüller, geometrik şekiller çizildi, kitaplık oluşturuldu ve dersler düzenlenerek öğrencilere bire bir matematik eğitimi verildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Dr. öğretim üyesi Ömer Seyfettin Sevinç projeyle ilgili olarak “Malumumuz, geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığımız, matematik dersinin öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi sevmelerini sağlayacak, günlük yaşama uyarlayacak bir proje için harekete geçti. Bizde öğretmen adaylarımızla birlikte ŞükranSedat Şenkardeşler Ortaokulu öğrencilerinin matematik eğitimlerine katkı sunmak amacıyla; başta matematiği sevdirmek, öğrencilerin algı ve dikkatlerini açık tutmak, matematikle ilgili önyargılarını, korkularını, kaygılarını minimize etmek, somutlaştırmanın öğrenmeye kolaylaştırıcı etkisinden yararlanmak amacıyla böyle bir koridorun oluşumuna ve bire bir matematik eğitimine destek vermeye çalıştık. Öğretmen adaylarımız bu çalışmalarıyla hem öğrencilerin akademik, bilişsel, yönden gelişimlerini desteklediler, hem de hizmet öncesi eğitimleri sırasında farklı yönlerini geliştirme imkanı buldular” dedi.

Ortaokulu Müdürü Muhammet Selçuk ise yaptığı açıklamada; “Faaliyetler dahilinde okulumuzun bir koridoru Matematik Koridoru olarak dizayn edildi. Matematik koridorumuz; çeşitli geometrik şekiller, formüller, kavram haritaları ile donatıldı. Pandemi süreci boyunca okuldan uzak kalan öğrencilerimizin matematik dersindeki eksik kazanımlarının telafisi adına birçok öğrencimizle bireysel çalışmalar yapıldı. Özellikle yapılan bu telafi eğitimi çalışmaları ile öğrencilerimizin sınıflarındaki diğer arkadaşları ile olan seviye farklılıkları ortadan kaldırılarak daha uyumlu ve daha verimli yol almaları sağlandı. Yapılan bu çalışmalar öğrencilerimizin matematiğe olan ilgilerinin artmasına ve öğrendikleri bilgilerinin taze kalmasına kuşkusuz katkı sağlayacaktır. Bu anlamlı projeden dolayı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Seyfettin Sevinç ve öğrencilerine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Matematik Öğretmeni Şeyda Soylu; “Öğretmen arkadaşlarım hem okulumuzun koridoruna renk kattılar hem de öğrencilerle bire bir ilgilenerek öğrencilerin matematik dersine olan ilgilerini daha da arttırdılar. Süreç boyunca teneffüslerde öğrenciler, öğretmenlerini izleyerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Ve hevesle bizim o konulara ne zaman geçeceğimizi sordular. Kısaca öğretmen arkadaşlarım matematik dersi adına okulumuzda güzel bir hava esmesini sağladılar. Meslektaşlarımın hepsine teşekkür ederiz. Dilerim buradaki çalışmalarınız gelecekteki öğrencileriniz için size yol gösterici olur” diyerek sözlerini tamamladı.

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