Kur’an kursu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi

– Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Kur’an kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik sağlıklı yaşam için eğitim verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, Sağlığı hizmetlerini eşit, ulaşılabilir, nitelikli, modern ve sürdürülebilir kılarak hastalık ve ölümleri azaltmak, hayat boyu kadın ve erkeğin sağlığının korunması ve geliştirilmesi sağlamak amacıyla Kur’an Kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitmenler Ebe Semra Demirel ve Hemşire Canan Azın tarafından ilde 20 Kur’an kursunda verilen eğitimlerde temizlik, beslenme, sağlık bilincinin yükseltilmesi, çocuk ve ergen gelişimi, annelik rolünü geliştirme, kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili doğru davranışların kazanmaları konusunda bilgiler paylaştılar.

Ayrıca eğitimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

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