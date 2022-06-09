Nevşehir’de aranıyordu, Düzce’de yakalandı

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Nevşehir’de iki ayrı suçtan aranan şahısın şahıs jandarma ekipleri tarafından Düzce'de ailesinin oturduğu evde yakaladı.

Nevşehir’de kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan N. A. isimli şahsın Düzce’ye ailesinin yanına geldiği istihbaratını alan JASAT timi harekete geçti. Ekipler, şahsın merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde ailesinin yanına geldiği bilgisine ulaşması üzerine yapılan operasyonda yakalandı. Jandarma'da işlemleri tamamlanan şahıs adli makamlara teslim edildi.

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