Tabanca hırsızlığından yakalandı, uyuşturucu taciri çıktı

Düzce’de tabanca hırsızlığı yaparak kaçan bu nedenle aranan şahıs yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamaktan kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi.
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 3 Haziran günü köyde gerçekleşen olayda U.E. isimli şahıs tabanca çalarak kayıplara karıştı. Olayı peşini bırakmayan jandarma ekipleri şahsı şehir dışından köydeki evine geldiği esnada kıskıvrak yakaladı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan U.E.’nin daha öncede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan aranması olduğu belirlendi. Şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.