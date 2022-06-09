Başhekim Temi’nin acı günü

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–Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi’nin kayınpederi Hasan Bakkal rahatsızlık sonrası vefat etti.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi’nin kayınpederi ve Onkoloji Uzman Hekimi Dr. Yasemin Bakkal Temi’nin babası Hasan Bakkal rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

Hasan Bakkal’ın cenazesi Kocaeli ili İzmit ilçesi Kuruçeşme Merkez Cami sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık çalışanları, Temi ve Bakkal ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı.

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