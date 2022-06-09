Düzce'de kavşaklara yeni düzenleme

Düzce Belediyesi, şehir içi trafikte farkındalığı arttırmak için kavşaklarda ışıklandırma çalışmasına başladı. Kent merkezindeki ilk etapta 4 kavşakta led ışıklandırma yapıldı.

Düzce Belediyesi, sürücülerin şehir içi trafikte gece görüşü ve dönüş mesafesinde sorun yaşamaması için kavşak noktalarını led ışıklarla donatıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmayla gece saatlerinde de sürücü, araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla devreye alınan led ışıklandırma sistemi ile kavşaklar çok daha renkli oldu. ilk etapta Darıcı Mahallesi, Koçyazı Mahallesi, AziziyeMergiç yolu ve Valilik Arkası kavşak noktalarında kurulan sistem, özellikle gece görüşü açısından sürücülere önemli kolaylık sağlamasının yanında estetik açıdan da kavşaklara görsel güzellik katacak.

Yapılması planlanan kavşak ışıklandırmalarında ikinci etapta ise BeycilerKoçyazı Mahallesi arasında bulunan kavşak başta olmak üzere Teknopark, Üniversite kavşağı ve Kuyumcuzade Bulvarı kavşağında çalışma gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.