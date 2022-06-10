Özel öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

Düzce'de özel eğitim öğrencilerinin el emeği ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Özel Eğitim Meslek Okulu ve Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrencileri, yıl boyunca atölye çalışmalarında yaptıkları ürünleri sergiledi. Millet Bahçesi yanında açılan sergide özel öğrencilerin yaptıkları ürünler sergilenirken, öğretmenler de ürünleri ziyaretçilere tanıttı. Ahşap işlemelerden yastıklara, seramikten tablolara, takılara kadar yüzlerce eserin yer aldığı sergide geri dönüşümden yapılan eserler ise sergiyi gezmeye gelenlerden yoğun ilgi gördü.

Sergi, bu akşam saat 20.00’ye kadar açık kalacak.

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