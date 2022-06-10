Trafiği konuştular

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– Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında il geneli trafik sorunu masaya yatırıldı.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Atay, başkanlığında gerçekleştirilen trafik komisyonu toplantısına Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve kurum yetkilerinin katıldı.

İl Trafik Komisyonu Koordinasyon toplantısında kurumlar tarafından alınan kararlar görüşüldü, hızla artan araç ile yaşanan trafik sorunu konuşuldu.

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