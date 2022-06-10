Asar Deresi projesinde ilk adım atılıyor

Düzce Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından da ödüle layık görülen ‘Asar Deresi Kentsel Tasarım Projesi’nin ihalesini gerçekleştiriyor.

Kentin simgesi olacak olan ve 3 etap halinde planlanan ‘Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin ihalesine çıkıyor. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün şehrin değişim ve dönüşümünde kavşak noktalarından biri olarak gördüğü, çalışmaların bir an önce başlaması için yoğun mesai sarf ettiği ve projesi TBB tarafından da ödüle layık görülen Asar Suyu için geri sayım başladı.



“3 etapta tamamlanacak”

Başkan Özlü, 190 bin metrekare toplam proje alanına sahip olan ve 3 etapta tamamlanması planlanan ‘Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin Gösterişli OtelKüçüksu Köprüsü, Küçüksu Köprüsü Şaguç Köprüsü ve Şaguç KöprüsüFilm Platosu bölgelerinde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Faruk Özlü, Asar Deresinin her iki tarafında yürütülecek çalışma ve kentsel tasarım müdahaleleri ile kent içinde bütünleşmenin sağlanacağını belirterek “Düzce'mizin doğasının ve güzelliğinin ön plana çıkarılma çalışmalarımızla vatandaşlarımıza ve misafirlerimize doğal güzelliğiyle etkileyecek bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bir hayali daha gerçekleştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

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