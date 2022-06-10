(Düzeltme) Düzce'de tırın çarptığı kadın yaralandı

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Düzce'de tırın çarptığı 62 yaşındaki kadın yaralandı.



Kaza, Yığılca ilçesi İğneler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 23 BF 322 plakalı tır, 62 yaşındaki Fatma Mandıralı'ya çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Mandıralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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