Hem arkadaşını hem kendini yakalattı

Düzce’de 3 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi jandarma ekiplerine arkadaşına ait kimliği gösterinde hem kendisini hem aranması bulunan arkadaşını yakalattı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde gerçekleşen olayda 2 ayrı uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma ve gece vakti yağma suçlarından aranması bulunan L.A. isimli şahıs yol uygulaması yapan jandarma ekiplerine arkadaşının kimliğini gösterdi. Jandarma ekiplerinin dikkati ile başkasına ait olan kimlik kullandığını belirledikleri şahsı gözaltına alan ekipler, kullanılan kimliğin ise kasten yaralama suçu ile aranan R.M. isimli şahsa ait olduğunu belirlediler. Her iki şahsı gözaltına alan ekipler yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.