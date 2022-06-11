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Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

İHA

– AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Kastamonu gençlik kampında düzenlenen Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Vali Cevdet Atay ile buluştu.

Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

– AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Kastamonu gençlik kampında düzenlenen Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Vali Cevdet Atay ile buluştu.
AFAD’ın Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliği çerçevesinde, “Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması”, “Afet ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması” ve “Liseler Arası Afetler Konulu Kompozisyon ile Afetlerde Gönüllülük Konulu Resim Yarışmasında” Düzce Üniversitesi’nden de öğrenciler katılım sağladı. 25 ildeki 32 üniversitede öğrenim gören toplam 448 öğrencinin katıldığı Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışmasının ardından ile dönen üniversite öğrencileri Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Yaptıkları çalışmalar hakkında öğrenciler Atay’a bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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