Dr. Yılmaz’dan miniklere sürpriz Ambulans aracını gören minikler şaşkınlıklarını gizleyemedi

– Düzce Şükran Öney Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 112 Acil Hizmetin önemine vurgu yaptı. Öğrenciler ile yakından ilgilenen, Yasin Yılmaz’ın sürprizi ise minikleri şaşırttı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Şükran Öney Anaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Emine Taşlı tarafından karşılanan Yasin Yılmaz’a, öğrenciler çizip boyadıkları resimleri gösterip hediye ettiler.

Dr. Yasin Yılmaz beraberinde Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri ile Şükran Öney Anaokulun da miniklere acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve teçhizatları tanıttı. Sağlık hizmetlerinde kullanılan araçları okullarında gören öğrenciler sürpriz eğitim ile karşılaştı. UMKE ve acil sağlık ambulans ekipleri, öğrencilere ilk yardımda kullanılan teçhizatları anlatarak bilgiler verdiler.

Ambulansı yakından görme fırsatı bulan öğrenciler merak ettiklerini sorarak hayat kurtaran 112 Acil Hizmetin önemini öğrendi. Ekiplerin kullandığı cihazları büyük bir merakla inceleyen minikler ayrıca afet durumunda sağlık hizmeti sunan personelin çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldu.

UMKE ve 112 araçlarını yakından görme fırsatı yakalayan minikler daha sonra sağlık ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğin sonunda ise minikler, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Okul müdürü Enime Taşlı ve sağlık ekipleri ile birlikte ‘Hayata yol ver’ çağrısı yaptı.

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