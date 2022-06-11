Uğurlu öğrenciler TYT sınav heyecanını erken yaşadılar

–Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi ile Uğur Kursu öğrencileri TYT sınav heyecanını erken yaşadı. Öğrenciler, gerçek sınav deneyimini yaşayarak deneme sınavına girdiler.

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 12. sınıf ve Uğur Kursu öğrencileri sınav heyecanını erken yaşadılar. 1819 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan sınavlar öncesinde öğrencilere sınav anını yaşatmak için kolları sıvayan Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi ve Uğur Kursu yönetimi, öğrencilerine deneme sınavını Düzce Üniversitesi amfisinde gerçekleştirdi.

Sınava girecek olan öğrencileri sınav öncesinde tek tek arayarak salona alan öğretmenler, sınav kitapçıklarını da dağıttılar. Ardından bilgilendirme yapılarak sınav başladı. Öğrenciler TYT sınavı provasında, heyecanlarını yenmeyi ve sınava odaklanmayı birebir yaşayarak öğrendiler.

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi ve Uğur Kurs kurucusu Gökhan Sarıgül, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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