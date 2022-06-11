Mağazada indirim izdiham oluşturdu Yüzde 50 indirimi duyan mağazaya koştu Çevik kuvvet mağaza girişinde önlem aldı

– Düzce’de bir mağaza kuruluşunun 1. yıldönümü sebebi ile ürünlerinde yüzde 50 ila 70 arasında indirim uygulayacağını duyan vatandaşlar, mağaza girişinde izdiham oluşturdu. Binlerce kişi mağazaya girerek alışveriş yapmak için birbirini ezince, devreye çevik kuvvet ekipleri girdi.

Düzce’de bir mağaza kuruluşunun birinci yıldönümü sebebi ile ürünlerde indirime gideceğini duyurdu. 100 liralık kamp sandalyesini 20 liraya, 150 liralık ağaç lambaları 49 liraya, 750 liralık yemek tencere takımını 300 liraya ve birçok üründe yüzde 50 ila yüzde 70 arasında indirim yapacağını duyurmasının ardından mağazanın önünde sabah saatlerinde izdiham oluştu.

Mağazanın kapılarını açması ile birlikte bir anda içeri girmek isteyen yüzlerce vatandaş indirimlerden yararlanmak için birbirini ezdi. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile birlikte izdihamın önüne geçilirken, mağaza işletmecisi Yakup Köroğlu, piyasadaki zamları bildiklerini ve halkı düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirterek, “Düzce’de ki mağazamızı geçen sene 17 günlük kapanmalara denk gelen süreç içerisinde açtık. O dönemde pandemiden dolayı çok reklam yapamadık. Düzce halkı ile buluşamadık. Pandemi kuralları sebebi ile kampanyalarımızı sunamadık. Bu sene 1. yıldönümümüz. Bu sene de Düzce halkına ürünler ile kampanya yaptık. Şu anda piyasadaki zamları takip ediyoruz. Halkımızın alım gücünün düştüğünü biliyoruz. Bizde bunu düşünerek kampanyalar yaptık. İddiaları fiyatlar verdik. Açılışımıza özel bir gündü. Düzce halkına teşekkür ediyoruz. Çok güzel ilgi gösterdiler ve kampanya olumlu geçiyor” dedi.



“Bu kadar yoğun olabileceğini düşünemedik”

Sabah saatlerinde oluşan yoğunluk ile beraber gelişen izdihamın çevik kuvvet ekiplerince dağıldığını dile getiren Köroğlu, “Sabah biz bir yoğunluk olabileceğini düşündük. Fakat bu kadar yoğun olabileceğini düşünmedik. Bizde kendi çapımızda pandemi sürecinden antrenmanlıydık önlem aldık. Barikatlar kurduk ama fiyatlarımız gerçekten iddialı olduğu için yoğunluk olunca buna müdahale edemedik. Giriş kapımız da sıkıntı oldu. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için polisten yardım istedik. Sağ olsunlar da onlar geldi. Kalabalığı biraz daha düzene sokarak herhangi bir sıkıntı yaşamadan kampanyamızı yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

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