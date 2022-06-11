Düzce’de inşaat halindeki binaya yıldırım düştü

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– Düzce’de inşaat halindeki bir binaya yıldırım düştü. Alevlerin yükseldiği binada yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangın, Koçyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış aralıklarla Düzce’de etkili olmaya devam ederken, akşam saatlerinde inşaat halindeki bir binaya yıldırım düştü. Dış cephe malzemeleri ve kabloların olduğu bölgeye düşen yıldırım sonrasında alevler yükselmeye başladı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inşaat halindeki bina içerisindeki yangını söndürerek kontrol altına aldı. İnşaat halindeki binada maddi hasar meydana geldi.

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