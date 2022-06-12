Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi

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Düzce’de yaşayan özel gereksinimli genç kızın hayalini Düzce Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi. Endokrin hastası 16 yaşındaki genç kızı, hayranı olduğu dizinin setine götüren Düzce polisi, dizi oyuncularıyla buluşturdu.

Düzce’de oturan ve endokrin hastası olan 16 yaşındaki Beratiye Serra Gülaçtı'nın 'Arka Sokaklar' dizisi hayranı olduğunu öğrenen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, hemen harekete geçti. Beratiye Serra Gülaçtı için dizinin yapımcılarıyla irtibata geçerek, genç kızın hayalini anlattı. Dizinin yapımcısının daveti üzerine Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Aslan, komiser yardımcısı Ebru Erdal Uluçay, polis memuru Esra Yıldız, polis memuru Nihat Şahin, polis memuru Ersoy Atalmış, polis memuru Dağıstan Avcı ile birlikte Beratiye Serra Gülaçtı dizinin çekildiği seti ziyaret etti.

Dizi oyuncularının yoğun ilgisi ile karşılanan Beratiye Serra Gülaçtı ile Düzceli polisler, oyuncularla ve yapım ekibiyle uzun süre sohbet etti. Özel genç kızın en büyük hayali gerçek olurken, mutluluğu yüzüne yansıdı. Beratiye Serra Gülaçtı oyuncularla fotoğraflar çektirmeyi de ihmal etmedi.

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