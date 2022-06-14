Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, polisin `dur´ ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya 1177 lira ceza kesildi.

Düzce´de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı. Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında `S´ harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi. Sürücü M.A.´ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-06-14 11:24:06



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