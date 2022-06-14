Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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– Düzce'de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kapıcı Sapağı mevkiinde refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobil içerisindeki 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Kaza sebebiyle her iki şeritte trafik tek şeritten verilirken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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