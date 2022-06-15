Bin 740 kişiye 1 milyon 908 bin 161 TL ödeme yapıldı

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– Düzce’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Haziran ayında bin 740 kişiye 1 milyon 161 bin lira ödeme yapıldı.

SYDV, 2022 Haziran ayında yaşlı aylığı bağlanan bin 740 kişiye toplam 1 milyon 908 bin 161 TL ödeme hesaplarına yatırıldı.

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