Bitkisel üretimi tehdit ediyor

– Düzce’de uzun zamandır bitkisel üretimi tehdit eden Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı ile mücadele başladı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ilaçlama ile ilgili üreticileri uyardı.

Uzun yıllardan bu yana görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı çok fazla miktarda bitkiyle beslenebilme ve çok yüksek miktarda çoğalma kabiliyetinde olması nedeniyle hem bitkisel üretimi tehdit etmekte hem de insanların yaşam alanlarını tehdit ederek sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemekte.

Her yıl iki döl veren zararlı birinci neslini mayıs sonu ile haziran ayında, ikinci neslini ise ağustos ayında vererek önemli ölçüde zarar meydana getiriyor. Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının ekonomik zarar eşiği üzerine çıkmasını engellemek amacıyla gerekli ilaçlı mücadelenin geciktirilmeden ve il genelinde eş zamanlı olarak yapılması zararlının yoğunluğunun azalmasında önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada “Yapılan arazi çalışmalarında kışlamış pupalardan çıkış yapan ergin kelebeklerin mayıs ayının ikinci yarısından itibaren çıkış yaparak yumurta koymaya başladı. Ortalama bir yumurta paketinde 7001000 arasında yumurta koydukları gözlemlenmiş olup bu günlerde yumurtadan çıkış yapan kurtçukların bitkilerin yapraklarıyla beslenmeye başladıkları görülmüştür. Ayrıca 2021 yılında popülasyon yoğunluğunun bazı bölgelerde görülen artış bu yıl zarar oranının daha yüksek olacağını ortaya koymaktadır. Fındık bahçelerinde Tırtıl kolonileri çaprazlama olarak birer ocak atlanarak her bahçede 10 ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır. Belediyelerin sorumluluğunda bulunan alanlarda gerekli olan ilaçlamaların yapılabilmesi için bilgilendirme yapılmış olup, 2022 yılında İl Özel İdare bütçesi ile alınan ilaçlar ile köylerde müdürlüğümüz ekipleri tarafından Ziraat Odaları ve Bakanlığımız desteğiyle alınan makineler ile ortak alanlarda ilaçlama yapılacaktır. Ayrıca üreticilerimizin bu konuda daha duyarlı olmaları, kendi bağ ve bahçelerinde gerekli kontrolleri yapmaları, zararlıyı görmeleri durumunda yumurta paketlerinin ve böceğin yumurtadan çıkan ve dağılmadan önce böcek keselerini toplayarak imha etmeleri, çevreye herhangi bir kimyasal uygulaması yapılmadığından hem çevre hem de insan sağlığını önemli ölçüde korunmuş olacaktır. Zararlıyı baskı altına alan doğal düşman olan yararlı böceklerin korunması ve etkinliğinin artırılması amacıyla ilaçlı mücadelede çevre dostu ilaçların tercih edilmesi hem insan sağlığını ve hem de çevre sağlığının korunmasında önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Üreticilerimizin konu hakkında daha duyarlı olmaları, zararlıyla mücadelede her bir üreticinin kendi bağ ve bahçesindeki zararlıyı kontrol etme zorunluluğunun olduğu, kontrol edilmeyen alanlardan ikinci nesilde ve gelecek yılda zararın artarak devam edeceğinin bilinmesi gerekmektedir” denildi.

