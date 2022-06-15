Düzce’de kadınlar Kız Kardeşim Projesi ile daha güçlü

Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların, ekonomik güçlenmesine destek olunmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan ve bu yıl 10 ilde gerçekleştirilecek olan Kız Kardeşim Projesinin 3. Düzce’de gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen eğitim projesinin açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli, Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek ve ilgililer katıldı.

İl Müdürü Çiçek, 2022 yılı içerisinde 10 ilde uygulamaya konulan “Kız Kardeşim” projesine Düzce’nin de dahil olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirirken gerçekleşecek eğitim programının kadınlara hayırlı olmasını diledi.



Düzce’de kayıtlı 29 bin çiftçi var

Çiçek, Düzce’nin coğrafi konumu ve ekolojik koşulları sayesinde ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek “İlimizin önemli ürünleri fındık, mısır, buğday, çeltik ve kestane kabağıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 29 bin çiftçi bulunmaktadır. Bunların yüzde 20’sini kadın çiftçilerimiz oluşturmaktadır. Ülkemizde kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör tarım sektörüdür. Aslında baktığımızda bütün tarımsal faaliyetlerin en başında kadınlarımız gelmektedir. Ülkemizin her köşesinde tarımsal üretimin ana üreticisi kadınlarımız olmuştur. 20162018 yılları arasında uygulanan Genç Çiftçi Projesi’nde 587 genç çiftçimiz desteklenmiş olup bunların yüzde 65’lik kısmı olan 381 kadın çiftçimize desteklemelerle 11,5 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Yine 2020 yılında pilot il olarak seçilmiş olduğumuz Uzman Eller Projesi’nde desteklenen 25 projenin 10’u kadın girişimcilerimiz tarafından uygulanmıştır. Kadın girişimcilerimize 1 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Geçen yıl müdürlüğümüzce uygulamaya konulan yüzde 75 hibe destekli Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’nde de 118 projenin 54’ü kadın çiftçilerimize aittir” dedi.



“Hayal ediyorduk başardık”

Düzce’de tarımsal üretimde başarılarıyla öne çıkan kadın girişimci Sevil Gülsoy Düzgün ise 10 dönümlük arazide kudret narı, şeker otu, melisa, lavanta, ada çayı yetiştirerek hayal ettiklerini başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek tıbbi aromatik bitkilerden 50’nin üzerinde ürün yetiştirdiğini söyledi. Düzgün ayrıca atölyeler ve kamplar düzenlediği öğrencilere kendi eğitim atölyesinde uygulamalı eğitimler verdiğini aktardı.

Daire Başkanı Nimet Kaleli ise, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek “Kadınlara yaptığımız desteğin yanında kendileri bir de kooperatif kurduğu zaman bu ayrımcılığımız iki kat daha artıyor. Sizler buraya emek vererek geldiniz birlikte atacak çok adımımız var birlikte çalışacak çok konumuz var. Gücünüzün farkında olmanızı istiyorum. Biz burada hepimiz birbirimizin kız kardeşleri olarak birbirimize destek olalım. Kadın güçlü olduğu zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Konuşmalar sonrasında ise Düzceli kadın girişimci, çiftçi, kooperatif üyesi 50 kadına Bakanlık ve HABİTAT Derneği uzmanlarınca; finansal bilinç, müşteri ilişkileri ve satış, mobil fotoğrafçılık, dijital dünyada güvenlik, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, sosyal medyada reklam ve bilinirlik artırma, gıda güvenilirliği ve etiketleme konularında eğitimler verildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları veridi.

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