Sağlık yatırımları hızla devam ediyor

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yapımı hızlı bir şekilde devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun inşaattı hızla devam ediyor.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kaynaşlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dr. Yılmaz, yapımına başlanılan yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun konumu itibariyle Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün ortasında olmasından dolayı hem çoklu trafik kazaları hem de afetlere karşı olay yerine çok daha hızlı ulaşarak olaya anında müdahale edebilecek stratejik bir konumda olması asabiyle çok önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun yapımı tamamlandığında bölgede yaşayanlar için de önemli hizmetler vereceğini belirten Dr. Yılmaz “İlimizdeki mevcut istasyonların sayısını arttırarak, olaylara müdahale noktasında zamanla yarışan sağlık ekiplerimizin çok daha hızlı olay yerine ulaşarak, müdahalede bulunabileceğini ve böylece, kaza, afet gibi durumlarda tam donanımlı ekip ve ekipmanlar ile olaya müdahale edebilecek. Amacımız ilimiz genelinde vatandaşlarımıza sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelimizin çağdaş standartlarda 112 istasyonlarında daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmasını sağlamak” dedi.

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