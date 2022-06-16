Vali Atay’dan Duman ailesine taziye ziyareti

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– Düzce'de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını öğretmen Şafak Duman’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce Fatih İlköğretim Okulunun müdürü Şafak Duman, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı ve hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi, Pınarlar Köyü Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Vali Cevdet Atay’da vefat eden Fatih İlkokulu Müdürü Merhum Şafak Duman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

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