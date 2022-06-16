Öğrencilerin İngilizce tiyatrosu velileri mest etti

Eğitim öğretim dönemi sona ererken Düzce'de öğrencilerin İngilizce tiyatrosu velileri ve öğretmenlerine gurur yaşattı.

Düzce Uğur Okulları Kampüsü öğrencileri 20212022 eğitim öğretim dönemi sona ererken, yıl boyunca okulda aldıkları eğitimi İngilizce olarak sahneye taşıdı. Tamamı İngilizce olarak yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan kampüsün İngilizce öğretmenleri program hakkında açıklama yaptı. Sunumların ardından öğrenciler, İngilizce skeçler ve şarkıları sahneledi. Veliler ve öğretmenler büyük gurur yaşadı.

Oyunların ardından sahneye çıkan Düzce Uğur Okulları Kampüsü Kurucusu Gökhan Sarıgül yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz sahne gibi zorlu ortamda İngilizce konuşarak oyunlarını sahnelemesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu Uğur Okullarının akademik kalitesinin yanı sıra sosyal aktivitelere verdiğimiz önemin de bir yansıması oldu. Siz değerli velilerimizde çocuklarınızla gurur duyabilirsiniz. Çünkü sahneye çıkıp birçok insan Türkçe konuşmakta zorluk çekerken sizin çocuklarınız İngilizce oyun sahnelediler. Bu gurur duyulacak bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Program velilerden tam not alırken program sonunda öğrencileri ayakta alkışladılar.

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