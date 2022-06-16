İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.