El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

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Düzce’de El Sanatları Merkezi kursiyerlerinin bir yılda yaptıkları ürünler açılan sergi ile görücüye çıktı.

Düzce El Sanatları Merkezi’nde açılan kurslarda bir yıldır eğitim alan kadınlar, yaptıkları ürünlerden oluşan sergide takılardan ahşap oymacılığına, nakıştan, oyuncak yapımına kadar birçok branşta kadınlar eğitimlerini sürdürüyordu. Eğitim Öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte sona eren kurslarda el emeği ürünlerini yapan kadınlarda millet bahçesinde açılan sergi ile yaptıklarını görücüye çıkarttı. Millet bahçesinde açılan sergiye Düzceli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca sergide kursiyerler beğenilen ürünleri satma imkanı da buldu.

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