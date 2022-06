Cedidiye’ye Selimiye modeli

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni tanıttı. 2 etap olarak planlanan proje ile birlikte şehre ahenk geleceğini söyleyen Başkan Özlü, CamiMeydanÇarşı konseptiyle meydanın estetik bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesinin ardından; Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını birbirine kavuşturacak olan "Cedidiye Kent Meydanı Projesi" de hayata geçiyor. Düzce’nin en önemli meydanlarından biri olan ve her gün yüzlerce Düzcelinin hem ibadetlerini yaptığı hem de vakit geçirdiği Cedidiye Meydanı cazibe merkezi haline getiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve gelmesinin ardından en çok önem verdiği projelerden birini daha hayata geçiriyor.

Cami ve meydanın düzenlenmesinin yanı sıra Düzce’ye yakışır, cami ile uygun mimari yapıda ticarethanelerin de yapılacağı Cedidiye Kent Meydanı Projesi, kentin vizyonunu ve estetiğini de değiştirecek. Anıtpark meydanından başlayarak Millet Bahçesi, İstanbul Caddesi ile bir bütünlük kazanacak olan Cedidiye Kent Meydanı Projesi, kentin sosyoekonomik yapısını da olumlu anlamda etkileyecek. Düzcelilerin gurur ile tanıtabileceği, misafirlerini gezdirebileceği ve nefes alabileceği şehrin gözbebeği noktalarının birleştirilerek estetik anlamda da güzelleştirilmesi şehrin değerine değer katacak.

Bir süre önce meydandaki yapıların hak sahipleriyle görüşülmesinin ardından kısa sürede dermeçatma binalar yıkılmıştı. 2 etaptan oluşan, Cedidiye Camiinin tarih ve mimarisine uygun, modern mimariye sahip, hak sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve kentin vizyonuna değer katacak olan Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin tanıtımı için Belediye Meclis salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Cedidiye Kent Meydanı Projesi tanıtım toplantısına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Vakıflar Bölge Müdürü, hak sahipleri ve şehrin ileri gelen isimleri katıldı.



"İkinci etabı vatandaşlarımıza soracağız"

CamiMeydan ve Çarşı konseptinin tarihi kentlerle yarışır bir güzellikte olacağını kaydeden Başkan Özlü, kısa sürede tamamlanması planlanan projenin örnek olacağını kaydetti. Cami, meydan ve ticarethanelerin beraber olduğu bir eser olacağının altını çizen Başkan Özlü, “Bu yapılar yıkıldığında buranın meydan olarak kalması için çok fazla talep geldi. Ancak öyle bir şey yapalım ki biz buradan gittikten sonra bozulmasın. Böyle bir eser artık bozulamaz” ifadelerinde bulundu.

Belediye hizmet binasının bulunduğu alanı kapsayan ikinci etabın ise halka sorulacağını, daha güzel bir proje olursa onu da değerlendirebileceklerini belirten Başkan Özlü; "Projemizin birinci etabına kısa süre sonra başlıyoruz. İkinci etabı ise vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Eğer daha iyi bir proje önümüze gelirse onu da değerlendirebiliriz. Biz bu şehri hep birlikte en ileri seviyeye taşımak için çalışmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Düzce için en güzeli yapılacak"

Meclis salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında slaytlar eşliğinde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İlk göreve başladığımda bu meydana bir kargaşa olduğunu düşündüm. Gece konduvari yapılar, hemen yanında klasik yapıda cami ve hemen yanında modern mimari tarzında belediye binası var. Her eser devrinin ruh halini yansıtır.

Ancak bu yapılar son 50 yıl içinde yapılmış ve devir ruhu burada bulunmuyor. Arabesk bir kargaşa vardı. Öncelikle özel mülkiyet sahiplerinin haklarına halel gelmemesi için verdiğimiz bütün sözlerine getireceğiz. İkinci olarak da Düzce için bu meydan için en güzelini yapacağız” diye konuştu.

Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine yapılacak olan estetik kaygılı mimari yapılar ile cami, meydan ve ticarethaneler hem devir hem de görsel güzellik açısından bütünlük sağlayacak.



Uzman isimlerle çalıştık

“Tarihi eser yapma konusunda uzman mimarlarla çalıştık. Düzcelilerin beğenisine sunulacak. Her zaman daha iyisini yapmaktan yanayım. Bu projede farklı görüşler var ise onları da değerlendiririm” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Faruk Özlü, “Mevcut caminin minareleri tenekeden ve meydana yakışmıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü bir firma yeni minareleri çalıştılar. Kubbe çapı ile minare çapı oranını Mimar Sinan’dan örnek alınarak yapılacak. Ayrıca dış cephedeki kararmalar da düzeltilecek. Bunları da Vakıflar Genel Müdürlüğü yapacak” dedi.

Cedidiye Kent Meydanı projesinin ilk etabında 24 adet ticari birim, 1 adet kütüphane, 1 adet vakıf birimi, 1 adet danışma, 1 adet imam odası, 1 adet diyanet odası ve 1 adet ofis bulunacak. Projenin ikinci etabında ise 60 adet ticari birim yapılacak.

