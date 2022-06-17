Evde eğitim gören öğrencilerin karnesi Validen

– Düzce Valisi Cevdet Atay, özel eğitim okuluna giden ve evde eğitim gören öğrencilerin karnelerini evlerine giderek verdi.

Düzce’de binlerce öğrenci yaz tatiline “Merhaba” dedi. Vali Cevdet Atay’da beraberindekilerle evde eğitil gören özel eğitim öğrencilerin karnelerini evlerinde vererek onların mutluluklarına ortak oldu.

Vali Atay, evde eğitim gören Uzunmustafa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ahmet Arif Aman, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Seher Naz Yıldırım, Sema Baran, Yusuf Can Coşkun ve ailesini ziyaret etti. Karne ile birlikte çeşitli hediyeler veren Cevdet Atay sevinçlerine ortak oldu.

Çocuklar ve aileleri de Atay’a bu özel günde yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.

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