– Düzce Bilim ve Sanat Merkezi yaz 8 ayrı kategoride ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yaz okulu açıyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde yaz okulu kapılarını açıyor. 18 Temmuz ili 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yaz okulunda 8 farklı kategoride ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz okuluna girebilecek. Bilimsel araştırma yöntemleri, görsel sanatlar, akıl oyunları, robotik kodlama, müzik, yazarlık, fen bilimleri ve drama için açılacak kategorilere 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde 2. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler, okullardan alınacak öğrenci belgesi, veli izin belgesi ile birlikte okula şahsen yapılması bekleniyor.
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