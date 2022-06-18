İlkokul fiziksel etkinlik oyunları etkinliği yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de ilkokulların katılımıyla İlkokul Fiziksel etkinlik yarışmalarında 3 bin 502 öğrenci katıldı.

Okul Sporları 20212022 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları ilçelerde 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde ilkokulların katılımıyla gerçekleştirildi. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılımıyla; ilkokullar arasında “Geleneksel Çocuk Oyunları” düzenlendi.

Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmalara Akçakoca'dan 645, Cumayeri'nden 499, Çilimli'den 538, Gümüşova'dan 733, Gölyaka’dan 729, Kaynaşlı'dan 361 öğrenci katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.