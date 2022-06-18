Mutluluğu kurşun sıkılmaması için toplanıldı

– İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘Mutluluğu Kurşun Sıkma’ projesi çerçevesinde Düzce’de; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı düğünlerde, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya atılan kurşunlar ile bir çok ailenin zarar görmesi sonrasında başlattığı ‘mutluluğa kurşun sıkma’ projesi çerçevesinde Düzce’de toplantı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Vali yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Kaymakamlar ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Düzce’de, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde vatandaşların havaya kurşun sıkmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasının konuşulduğu toplantıda güvenlik tedbirleri de değerlendirildi.

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